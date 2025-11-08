Današnja cena Innovosens

Današnja cena kriptovalute Innovosens (ISENS) v živo je --, s spremembo 6.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ISENS v USD je -- na ISENS.

Kriptovaluta Innovosens je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 250,192, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.42M ISENS. V zadnjih 24 urah se je ISENS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00147605, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ISENS premaknil -0.94% v zadnji uri in -9.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Innovosens (ISENS)

Tržna kapitalizacija $ 250.19K$ 250.19K $ 250.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 250.19K$ 250.19K $ 250.19K Zaloga v obtoku 990.42M 990.42M 990.42M Skupna ponudba 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611

