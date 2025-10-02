Tokenomika Infinite Money Glitch (IMG)

Tokenomika Infinite Money Glitch (IMG)

Odkrijte ključne vpoglede v Infinite Money Glitch (IMG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:01:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Infinite Money Glitch (IMG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Infinite Money Glitch (IMG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Skupna ponudba:
$ 998.95M
$ 998.95M$ 998.95M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.95M
$ 998.95M$ 998.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04171505
$ 0.04171505$ 0.04171505
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00144319
$ 0.00144319$ 0.00144319
Trenutna cena:
$ 0.00214582
$ 0.00214582$ 0.00214582

Informacije o Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders.

At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure.

What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.

Uradna spletna stran:
https://imgsolana.com/

Tokenomika Infinite Money Glitch (IMG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Infinite Money Glitch (IMG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IMG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IMG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IMG, raziščite ceno žetona IMG v živo!

Napoved cene IMG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IMG? Naša stran za napovedovanje cen IMG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti