Tokenomika Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Tokenomika in analiza cen Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!
$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!
With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀
Tokenomika Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov IMGX2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IMGX2.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko IMGX2, raziščite ceno žetona IMGX2 v živo!
Napoved cene IMGX2
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IMGX2? Naša stran za napovedovanje cen IMGX2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
