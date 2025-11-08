Današnja cena Infinitar Governance Token

Današnja cena kriptovalute Infinitar Governance Token (IGT) v živo je $ 0.00141923, s spremembo 9.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IGT v USD je $ 0.00141923 na IGT.

Kriptovaluta Infinitar Governance Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 664,771, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 468.53M IGT. V zadnjih 24 urah se je IGT trgovalo med $ 0.00129567 (najnižje) in $ 0.001437 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.680328, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00116566.

V kratkoročni uspešnosti se je IGT premaknil -1.23% v zadnji uri in -45.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Infinitar Governance Token (IGT)

Tržna kapitalizacija $ 664.77K$ 664.77K $ 664.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Zaloga v obtoku 468.53M 468.53M 468.53M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Infinitar Governance Token je $ 664.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IGT je 468.53M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.42M.