Današnja cena kriptovalute InfiniFi USD (IUSD) v živo je $ 0.999729, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IUSD v USD je $ 0.999729 na IUSD.

Kriptovaluta InfiniFi USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,338,514, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 155.37M IUSD. V zadnjih 24 urah se je IUSD trgovalo med $ 0.996737 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.903172.

V kratkoročni uspešnosti se je IUSD premaknil -0.01% v zadnji uri in +0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije InfiniFi USD (IUSD)

Tržna kapitalizacija $ 155.34M$ 155.34M $ 155.34M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 155.34M$ 155.34M $ 155.34M Zaloga v obtoku 155.37M 155.37M 155.37M Skupna ponudba 155,369,212.4063109 155,369,212.4063109 155,369,212.4063109

