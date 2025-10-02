Tokenomika Infinaeon (INF)
Tokenomika in analiza cen Infinaeon (INF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Infinaeon (INF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Infinaeon (INF)
Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever.
Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.
Tokenomika Infinaeon (INF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Infinaeon (INF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov INF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko INF, raziščite ceno žetona INF v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
