Odkrijte ključne vpoglede v Infinaeon (INF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Infinaeon (INF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INF, raziščite ceno žetona INF v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov INF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Infinaeon (INF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INF? Naša stran za napovedovanje cen INF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.