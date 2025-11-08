Današnja cena Indexy

Današnja cena kriptovalute Indexy (I) v živo je $ 0.00005929, s spremembo 34.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz I v USD je $ 0.00005929 na I.

Kriptovaluta Indexy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,922,219, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B I. V zadnjih 24 urah se je I trgovalo med $ 0.00004275 (najnižje) in $ 0.00006164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00017086, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001906.

V kratkoročni uspešnosti se je I premaknil +0.62% v zadnji uri in -5.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Indexy (I)

Tržna kapitalizacija $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Indexy je $ 5.92M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba I je 100.00B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.92M.