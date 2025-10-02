Odkrijte ključne vpoglede v INCUM (INCUM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers).

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov INCUM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike INCUM (INCUM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

