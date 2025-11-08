BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute IncogniFi v živo je 0.0154601 USD. Tržna kapitalizacija INFI je 13,914.09 USD. Spremljajte posodobitve cen iz INFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o INFI

Informacije o ceni INFI

Kaj je INFI

Bela knjiga INFI

Uradna spletna stran INFI

Tokenomika INFI

Napoved cen INFI

IncogniFi Logotip

IncogniFi Cena (INFI)

Nerazporejeno

Cena 1 INFI v USD v živo:

0.00%1D
USD
IncogniFi (INFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:27:43 (UTC+8)

Današnja cena IncogniFi

Današnja cena kriptovalute IncogniFi (INFI) v živo je $ 0.0154601, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFI v USD je $ 0.0154601 na INFI.

Kriptovaluta IncogniFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,914.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00K INFI. V zadnjih 24 urah se je INFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04518864, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01540281.

V kratkoročni uspešnosti se je INFI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IncogniFi (INFI)

--
----

Trenutna tržna kapitalizacija IncogniFi je $ 13.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INFI je 900.00K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.46K.

Zgodovina cene IncogniFi, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen IncogniFi (INFI) v USD

Danes je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ -0.0001951049.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0001951049-1.26%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto IncogniFi

Napoved cene IncogniFi (INFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IncogniFi (INFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena IncogniFi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IncogniFi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen INFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IncogniFi.

Kaj je IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o IncogniFi

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IncogniFi?
Če bi kriptovaluta IncogniFi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IncogniFi.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:27:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti IncogniFi (INFI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti IncogniFi

