IncogniFi Cena (INFI)
Današnja cena kriptovalute IncogniFi (INFI) v živo je $ 0.0154601, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFI v USD je $ 0.0154601 na INFI.
Kriptovaluta IncogniFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,914.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00K INFI. V zadnjih 24 urah se je INFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04518864, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01540281.
V kratkoročni uspešnosti se je INFI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija IncogniFi je $ 13.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INFI je 900.00K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.46K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ -0.0001951049.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene IncogniFi v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dni
|$ -0.0001951049
|-1.26%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena IncogniFi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.
As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.
While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.
IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.
Ecosystem Products
