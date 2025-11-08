Današnja cena IncogniFi

Današnja cena kriptovalute IncogniFi (INFI) v živo je $ 0.0154601, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFI v USD je $ 0.0154601 na INFI.

Kriptovaluta IncogniFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,914.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00K INFI. V zadnjih 24 urah se je INFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04518864, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01540281.

V kratkoročni uspešnosti se je INFI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IncogniFi (INFI)

Tržna kapitalizacija $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Zaloga v obtoku 900.00K 900.00K 900.00K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija IncogniFi je $ 13.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INFI je 900.00K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.46K.