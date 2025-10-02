Tokenomika Inception Restaked ETH (INETH)

Tokenomika Inception Restaked ETH (INETH)

Odkrijte ključne vpoglede v Inception Restaked ETH (INETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Inception Restaked ETH (INETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Inception Restaked ETH (INETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 160.44K
Skupna ponudba:
$ 35.96
Razpoložljivi obtok:
$ 35.96
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 160.44K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4,971.31
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1,270.63
Trenutna cena:
$ 4,462.09
Informacije o Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Uradna spletna stran:
https://www.inceptionlrt.com/
Bela knjiga:
https://docs.inceptionlrt.com/

Tokenomika Inception Restaked ETH (INETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Inception Restaked ETH (INETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov INETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INETH, raziščite ceno žetona INETH v živo!

Napoved cene INETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INETH? Naša stran za napovedovanje cen INETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

