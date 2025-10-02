Tokenomika INCASWAP (INCA)

Odkrijte ključne vpoglede v INCASWAP (INCA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:36:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen INCASWAP (INCA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za INCASWAP (INCA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 365.79K
Skupna ponudba:
$ 1.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 950.00K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 385.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 10.22
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02492511
Trenutna cena:
$ 0.385043
Informacije o INCASWAP (INCA)

Inca Swap Ecosystem

Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.

DEX on MatChain

MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.

Inca NFTs

NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:

Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.

Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.

Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.

MatChain to BSC Bridge

The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.

Inca Token

The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers

Fee discounts and higher returns in liquidity pools.

Staking and farming incentives for liquidity retention.

Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.

Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.

Inca Pix: The Web3 Gateway

Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Uradna spletna stran:
https://www.incaswap.com/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1UFjFDhMQZnC__CJPXi-Sao4-KdwsR9_D/view

Tokenomika INCASWAP (INCA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike INCASWAP (INCA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov INCA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INCA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INCA, raziščite ceno žetona INCA v živo!

Napoved cene INCA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INCA? Naša stran za napovedovanje cen INCA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

