Današnja cena INC Reward Service

Današnja cena kriptovalute INC Reward Service (IRS) v živo je --, s spremembo 5.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IRS v USD je -- na IRS.

Kriptovaluta INC Reward Service je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 482,533, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.56T IRS. V zadnjih 24 urah se je IRS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IRS premaknil +1.24% v zadnji uri in -24.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije INC Reward Service (IRS)

Tržna kapitalizacija $ 482.53K$ 482.53K $ 482.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 482.53K$ 482.53K $ 482.53K Zaloga v obtoku 1.56T 1.56T 1.56T Skupna ponudba 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

