Današnja cena IMAGINE

Današnja cena kriptovalute IMAGINE (IMAGINE) v živo je $ 0.00007126, s spremembo 5.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IMAGINE v USD je $ 0.00007126 na IMAGINE.

Kriptovaluta IMAGINE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 71,243, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.75M IMAGINE. V zadnjih 24 urah se je IMAGINE trgovalo med $ 0.00006765 (najnižje) in $ 0.00007346 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01255286, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000064.

V kratkoročni uspešnosti se je IMAGINE premaknil -0.42% v zadnji uri in -18.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IMAGINE (IMAGINE)

Tržna kapitalizacija $ 71.24K$ 71.24K $ 71.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 71.24K$ 71.24K $ 71.24K Zaloga v obtoku 999.75M 999.75M 999.75M Skupna ponudba 999,754,281.30307 999,754,281.30307 999,754,281.30307

