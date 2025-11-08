Današnja cena Imagen Network

Današnja cena kriptovalute Imagen Network (IMAGE) v živo je $ 0.00046671, s spremembo 6.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IMAGE v USD je $ 0.00046671 na IMAGE.

Kriptovaluta Imagen Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,333,574, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00B IMAGE. V zadnjih 24 urah se je IMAGE trgovalo med $ 0.00042869 (najnižje) in $ 0.00052647 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03800209, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0002479.

V kratkoročni uspešnosti se je IMAGE premaknil -0.08% v zadnji uri in -64.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Imagen Network (IMAGE)

Tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Zaloga v obtoku 5.00B 5.00B 5.00B Skupna ponudba 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Imagen Network je $ 2.33M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IMAGE je 5.00B, skupna ponudba pa znaša 5000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.33M.