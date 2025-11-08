Današnja cena Illusion of Trader

Današnja cena kriptovalute Illusion of Trader (RETARD) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETARD v USD je -- na RETARD.

Kriptovaluta Illusion of Trader je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,141.07, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.15M RETARD. V zadnjih 24 urah se je RETARD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RETARD premaknil -- v zadnji uri in -22.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Illusion of Trader (RETARD)

