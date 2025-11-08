Današnja cena Ikon

Današnja cena kriptovalute Ikon (IKON) v živo je --, s spremembo 13.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IKON v USD je -- na IKON.

Kriptovaluta Ikon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 267,021, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.90M IKON. V zadnjih 24 urah se je IKON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IKON premaknil -1.76% v zadnji uri in -34.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ikon (IKON)

Tržna kapitalizacija $ 267.02K$ 267.02K $ 267.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 267.02K$ 267.02K $ 267.02K Zaloga v obtoku 999.90M 999.90M 999.90M Skupna ponudba 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951

