Današnja cena kriptovalute Iggy The Iguana v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija IGGY je 107,060 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IGGY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Iggy The Iguana v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija IGGY je 107,060 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IGGY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IGGY

Informacije o ceni IGGY

Kaj je IGGY

Uradna spletna stran IGGY

Tokenomika IGGY

Napoved cen IGGY

Iggy The Iguana Logotip

Iggy The Iguana Cena (IGGY)

Nerazporejeno

Cena 1 IGGY v USD v živo:

$0.00010679
$0.00010679$0.00010679
+2.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:01:24 (UTC+8)

Današnja cena Iggy The Iguana

Današnja cena kriptovalute Iggy The Iguana (IGGY) v živo je --, s spremembo 2.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IGGY v USD je -- na IGGY.

Kriptovaluta Iggy The Iguana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 107,060, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B IGGY. V zadnjih 24 urah se je IGGY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00110577, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IGGY premaknil -1.04% v zadnji uri in -17.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Iggy The Iguana (IGGY)

$ 107.06K
$ 107.06K$ 107.06K

--
----

$ 107.06K
$ 107.06K$ 107.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Iggy The Iguana je $ 107.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IGGY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 107.06K.

Zgodovina cene Iggy The Iguana, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

+2.02%

-17.15%

-17.15%

Zgodovina cen Iggy The Iguana (IGGY) v USD

Danes je bila sprememba cene Iggy The Iguana v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Iggy The Iguana v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Iggy The Iguana v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Iggy The Iguana v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.02%
30 dni$ 0-57.98%
60 dni$ 0-87.76%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Iggy The Iguana

Napoved cene Iggy The Iguana (IGGY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IGGY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Iggy The Iguana (IGGY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Iggy The Iguana lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Iggy The Iguana (IGGY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Iggy The Iguana

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Iggy The Iguana?
Če bi kriptovaluta Iggy The Iguana rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Iggy The Iguana.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:01:24 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Iggy The Iguana (IGGY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Iggy The Iguana

