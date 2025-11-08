Današnja cena Iggy The Iguana

Današnja cena kriptovalute Iggy The Iguana (IGGY) v živo je --, s spremembo 2.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IGGY v USD je -- na IGGY.

Kriptovaluta Iggy The Iguana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 107,060, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B IGGY. V zadnjih 24 urah se je IGGY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00110577, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IGGY premaknil -1.04% v zadnji uri in -17.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Iggy The Iguana (IGGY)

Tržna kapitalizacija $ 107.06K$ 107.06K $ 107.06K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 107.06K$ 107.06K $ 107.06K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Iggy The Iguana je $ 107.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IGGY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 107.06K.