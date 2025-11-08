Današnja cena Ideaology

Današnja cena kriptovalute Ideaology (IDEA) v živo je --, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IDEA v USD je -- na IDEA.

Kriptovaluta Ideaology je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,350.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M IDEA. V zadnjih 24 urah se je IDEA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.963831, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IDEA premaknil -2.99% v zadnji uri in +15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ideaology (IDEA)

Tržna kapitalizacija $ 17.35K$ 17.35K $ 17.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.35K$ 17.35K $ 17.35K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

