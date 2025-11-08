Današnja cena IdeaFoundry Subsidies Agent

Današnja cena kriptovalute IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) v živo je --, s spremembo 6.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUBS v USD je -- na SUBS.

Kriptovaluta IdeaFoundry Subsidies Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,136.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SUBS. V zadnjih 24 urah se je SUBS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUBS premaknil -- v zadnji uri in +8.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Tržna kapitalizacija $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija IdeaFoundry Subsidies Agent je $ 12.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUBS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.14K.