Današnja cena Icopax

Današnja cena kriptovalute Icopax ($IPAX) v živo je $ 0.00366576, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $IPAX v USD je $ 0.00366576 na $IPAX.

Kriptovaluta Icopax je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,099,892, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M $IPAX. V zadnjih 24 urah se je $IPAX trgovalo med $ 0.00337477 (najnižje) in $ 0.00446651 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.054483, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00196323.

V kratkoročni uspešnosti se je $IPAX premaknil +3.22% v zadnji uri in -21.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Icopax ($IPAX)

Tržna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Zaloga v obtoku 300.00M 300.00M 300.00M Skupna ponudba 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Icopax je $ 1.10M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $IPAX je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 300000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.10M.