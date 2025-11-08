Današnja cena Ice Land

Današnja cena kriptovalute Ice Land (ICELAND) v živo je --, s spremembo 6.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ICELAND v USD je -- na ICELAND.

Kriptovaluta Ice Land je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 226,081, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T ICELAND. V zadnjih 24 urah se je ICELAND trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ICELAND premaknil -- v zadnji uri in -18.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ice Land (ICELAND)

Tržna kapitalizacija $ 226.08K$ 226.08K $ 226.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 226.08K$ 226.08K $ 226.08K Zaloga v obtoku 420.69T 420.69T 420.69T Skupna ponudba 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

