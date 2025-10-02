Odkrijte ključne vpoglede v Iagon (IAG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov IAG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Iagon (IAG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

