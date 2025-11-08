Današnja cena i know ball

Današnja cena kriptovalute i know ball (BALL) v živo je --, s spremembo 8.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BALL v USD je -- na BALL.

Kriptovaluta i know ball je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,501.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.87M BALL. V zadnjih 24 urah se je BALL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BALL premaknil -1.09% v zadnji uri in -12.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije i know ball (BALL)

Tržne informacije i know ball (BALL)

Tržna kapitalizacija $ 11.50K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.50K
Zaloga v obtoku 994.87M
Skupna ponudba 994,873,590.817266

