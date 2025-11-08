Današnja cena Hyve

Današnja cena kriptovalute Hyve (HYVE) v živo je $ 0.00225684, s spremembo 1.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYVE v USD je $ 0.00225684 na HYVE.

Kriptovaluta Hyve je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 172,132, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 76.27M HYVE. V zadnjih 24 urah se je HYVE trgovalo med $ 0.00209802 (najnižje) in $ 0.00229541 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.756865, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00159105.

V kratkoročni uspešnosti se je HYVE premaknil -0.00% v zadnji uri in +7.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hyve (HYVE)

Tržna kapitalizacija $ 172.13K$ 172.13K $ 172.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 225.68K$ 225.68K $ 225.68K Zaloga v obtoku 76.27M 76.27M 76.27M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

