Današnja cena HypurrStrategy

Današnja cena kriptovalute HypurrStrategy (HYPSTR) v živo je --, s spremembo 7.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYPSTR v USD je -- na HYPSTR.

Kriptovaluta HypurrStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 297,551, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 892.85M HYPSTR. V zadnjih 24 urah se je HYPSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01328556, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HYPSTR premaknil +1.57% v zadnji uri in -41.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HypurrStrategy (HYPSTR)

Tržna kapitalizacija $ 297.55K$ 297.55K $ 297.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 297.55K$ 297.55K $ 297.55K Zaloga v obtoku 892.85M 892.85M 892.85M Skupna ponudba 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

