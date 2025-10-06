Današnja cena Hypha Staked AVAX v živo je 33.85 USD. Spremljajte posodobitve cen STAVAX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen STAVAX.Današnja cena Hypha Staked AVAX v živo je 33.85 USD. Spremljajte posodobitve cen STAVAX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen STAVAX.

Hypha Staked AVAX Cena (STAVAX)

Cena 1 STAVAX v USD v živo:

$33.85
$33.85$33.85
-0.90%1D
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:03 (UTC+8)

Informacije o ceni Hypha Staked AVAX (STAVAX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 33.66
$ 33.66$ 33.66
24H Nizka
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
24H Visoka

$ 33.66
$ 33.66$ 33.66

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-0.06%

-1.34%

+2.41%

+2.41%

Cena Hypha Staked AVAX (STAVAX) v realnem času je $33.85. V zadnjih 24 urah se je STAVAX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 33.66 in najvišjo vrednostjo $ 35.29, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena STAVAX v vseh časov je $ 67.01, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 16.44.

Kratkoročna uspešnost STAVAX se je v zadnji uri spremenila za -0.06%, v 24 urah -1.34% in v 7 dneh +2.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 29.11M
$ 29.11M$ 29.11M

--
----

$ 29.11M
$ 29.11M$ 29.11M

858.86K
858.86K 858.86K

858,864.0195578417
858,864.0195578417 858,864.0195578417

Trenutna tržna kapitalizacija Hypha Staked AVAX je $ 29.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STAVAX je 858.86K, skupna ponudba pa znaša 858864.0195578417. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.11M.

Zgodovina cen Hypha Staked AVAX (STAVAX) v USD

Danes je bila sprememba cene Hypha Staked AVAX v USD $ -0.46128625087765.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hypha Staked AVAX v USD $ +7.2710578550.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hypha Staked AVAX v USD $ +11.8396772650.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hypha Staked AVAX v USD $ +13.73004192224898.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.46128625087765-1.34%
30 dni$ +7.2710578550+21.48%
60 dni$ +11.8396772650+34.98%
90 dni$ +13.73004192224898+68.24%

Kaj je Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Uradna spletna stran

Napoved cene Hypha Staked AVAX (USD)

Koliko bo Hypha Staked AVAX (STAVAX) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Hypha Staked AVAX (STAVAX) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Hypha Staked AVAX.

Preverite napoved cene Hypha Staked AVAX zdaj!

STAVAX v lokalne valute

Tokenomika Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Z razumevanjem tokenomike Hypha Staked AVAX (STAVAX) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko STAVAX zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Koliko je danes vreden Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
Cena STAVAX v živo v USD je 33.85 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena STAVAX v USD?
Trenutna cena STAVAX v USD je $ 33.85. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Hypha Staked AVAX?
Tržna kapitalizacija za STAVAX je $ 29.11M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok STAVAX?
Razpoložljivi obtok STAVAX je 858.86K USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini STAVAX?
STAVAX je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 67.01 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena STAVAX vseh časov (ATL)?
STAVAX vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 16.44 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja STAVAX?
24-urni volumen trgovanja v živo za STAVAX je -- USD.
Bo STAVAX zrasel?
Cena STAVAX se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen STAVAX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:03 (UTC+8)

