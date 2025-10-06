Informacije o ceni Hypha Staked AVAX (STAVAX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 33.66 $ 33.66 $ 33.66 24H Nizka $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 24H Visoka 24H Nizka $ 33.66$ 33.66 $ 33.66 24H Visoka $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Najvišja vseh časov $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Najnižja cena $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Sprememba cene (1H) -0.06% Sprememba cene (1D) -1.34% Sprememba cene (7D) +2.41% Sprememba cene (7D) +2.41%

Cena Hypha Staked AVAX (STAVAX) v realnem času je $33.85. V zadnjih 24 urah se je STAVAX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 33.66 in najvišjo vrednostjo $ 35.29, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena STAVAX v vseh časov je $ 67.01, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 16.44.

Kratkoročna uspešnost STAVAX se je v zadnji uri spremenila za -0.06%, v 24 urah -1.34% in v 7 dneh +2.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Tržna kapitalizacija $ 29.11M$ 29.11M $ 29.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.11M$ 29.11M $ 29.11M Zaloga v obtoku 858.86K 858.86K 858.86K Skupna ponudba 858,864.0195578417 858,864.0195578417 858,864.0195578417

Trenutna tržna kapitalizacija Hypha Staked AVAX je $ 29.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STAVAX je 858.86K, skupna ponudba pa znaša 858864.0195578417. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.11M.