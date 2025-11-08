Današnja cena Hyperion Staked Aptos

Današnja cena kriptovalute Hyperion Staked Aptos (STAPT) v živo je $ 3.63, s spremembo 5.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STAPT v USD je $ 3.63 na STAPT.

Kriptovaluta Hyperion Staked Aptos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,305,220, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 211.50K STAPT. V zadnjih 24 urah se je STAPT trgovalo med $ 3.27 (najnižje) in $ 3.77 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.79.

V kratkoročni uspešnosti se je STAPT premaknil +1.21% v zadnji uri in -4.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Tržna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Zaloga v obtoku 211.50K 211.50K 211.50K Skupna ponudba 12,497,338.66592969 12,497,338.66592969 12,497,338.66592969

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperion Staked Aptos je $ 1.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STAPT je 211.50K, skupna ponudba pa znaša 12497338.66592969. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 83.27M.