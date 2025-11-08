Današnja cena Hyperbeat Ultra HYPE

Današnja cena kriptovalute Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) v živo je $ 42.56, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HBHYPE v USD je $ 42.56 na HBHYPE.

Kriptovaluta Hyperbeat Ultra HYPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,432,470, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 954.14K HBHYPE. V zadnjih 24 urah se je HBHYPE trgovalo med $ 39.07 (najnižje) in $ 44.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 60.1, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.65.

V kratkoročni uspešnosti se je HBHYPE premaknil +1.60% v zadnji uri in -3.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 40.43M$ 40.43M $ 40.43M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.43M$ 40.43M $ 40.43M Zaloga v obtoku 954.14K 954.14K 954.14K Skupna ponudba 954,143.2091440177 954,143.2091440177 954,143.2091440177

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperbeat Ultra HYPE je $ 40.43M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HBHYPE je 954.14K, skupna ponudba pa znaša 954143.2091440177. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.43M.