Današnja cena Hype Sphere

Današnja cena kriptovalute Hype Sphere (SPHERE) v živo je --, s spremembo 5.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPHERE v USD je -- na SPHERE.

Kriptovaluta Hype Sphere je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,192, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SPHERE. V zadnjih 24 urah se je SPHERE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPHERE premaknil +0.08% v zadnji uri in -9.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hype Sphere (SPHERE)

Tržna kapitalizacija $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Hype Sphere je $ 26.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPHERE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.19K.