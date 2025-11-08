Današnja cena Hylo USD

Današnja cena kriptovalute Hylo USD (HYUSD) v živo je $ 0.999501, s spremembo 0.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYUSD v USD je $ 0.999501 na HYUSD.

Kriptovaluta Hylo USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,605,399, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 36.62M HYUSD. V zadnjih 24 urah se je HYUSD trgovalo med $ 0.997433 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.986187.

V kratkoročni uspešnosti se je HYUSD premaknil -0.01% v zadnji uri in -0.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hylo USD (HYUSD)

Tržna kapitalizacija $ 36.61M$ 36.61M $ 36.61M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.61M$ 36.61M $ 36.61M Zaloga v obtoku 36.62M 36.62M 36.62M Skupna ponudba 36,623,684.521708 36,623,684.521708 36,623,684.521708

Trenutna tržna kapitalizacija Hylo USD je $ 36.61M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HYUSD je 36.62M, skupna ponudba pa znaša 36623684.521708. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.61M.