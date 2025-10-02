Tokenomika Husky ($HUSKY)
Tokenomika in analiza cen Husky ($HUSKY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Husky ($HUSKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Husky ($HUSKY)
$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!
Tokenomika Husky ($HUSKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Husky ($HUSKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $HUSKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $HUSKY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $HUSKY, raziščite ceno žetona $HUSKY v živo!
Napoved cene $HUSKY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $HUSKY? Naša stran za napovedovanje cen $HUSKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
