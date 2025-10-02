Odkrijte ključne vpoglede v Husky ($HUSKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Husky ($HUSKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!

Zdaj, ko razumete tokenomiko $HUSKY, raziščite ceno žetona $HUSKY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $HUSKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Husky ($HUSKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $HUSKY? Naša stran za napovedovanje cen $HUSKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

