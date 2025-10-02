Tokenomika Husky Avax (HUSKY)
Tokenomika in analiza cen Husky Avax (HUSKY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Husky Avax (HUSKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Husky Avax (HUSKY)
The First and Original dog on Avalanche.
First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.
Tokenomika Husky Avax (HUSKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Husky Avax (HUSKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HUSKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HUSKY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HUSKY, raziščite ceno žetona HUSKY v živo!
Napoved cene HUSKY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUSKY? Naša stran za napovedovanje cen HUSKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
