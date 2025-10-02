Odkrijte ključne vpoglede v Husky Avax (HUSKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

