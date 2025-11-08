Današnja cena hushr

Današnja cena kriptovalute hushr (HUSHR) v živo je $ 0.00011104, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUSHR v USD je $ 0.00011104 na HUSHR.

Kriptovaluta hushr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,103.82, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M HUSHR. V zadnjih 24 urah se je HUSHR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04141756, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010995.

V kratkoročni uspešnosti se je HUSHR premaknil -- v zadnji uri in -0.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije hushr (HUSHR)

Tržna kapitalizacija $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija hushr je $ 11.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HUSHR je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.10K.