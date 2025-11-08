Današnja cena Huey

Današnja cena kriptovalute Huey (HUEY) v živo je $ 0.00000946, s spremembo 6.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUEY v USD je $ 0.00000946 na HUEY.

Kriptovaluta Huey je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,750.28, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 924.98M HUEY. V zadnjih 24 urah se je HUEY trgovalo med $ 0.0000089 (najnižje) in $ 0.00000968 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0003002, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000882.

V kratkoročni uspešnosti se je HUEY premaknil -0.11% v zadnji uri in -26.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Huey (HUEY)

Tržna kapitalizacija $ 8.75K$ 8.75K $ 8.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Zaloga v obtoku 924.98M 924.98M 924.98M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

