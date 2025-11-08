Današnja cena HubSuite

Današnja cena kriptovalute HubSuite (HSUITE) v živo je $ 0.00023766, s spremembo 4.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HSUITE v USD je $ 0.00023766 na HSUITE.

Kriptovaluta HubSuite je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,923,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.52B HSUITE. V zadnjih 24 urah se je HSUITE trgovalo med $ 0.00022247 (najnižje) in $ 0.00023959 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00352296, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010952.

V kratkoročni uspešnosti se je HSUITE premaknil +0.35% v zadnji uri in -13.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HubSuite (HSUITE)

Tržna kapitalizacija $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Zaloga v obtoku 16.52B 16.52B 16.52B Skupna ponudba 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

