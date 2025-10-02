Tokenomika Hubble (HBB)
Tokenomika in analiza cen Hubble (HBB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hubble (HBB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Hubble (HBB)
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can:
- Earn USDH rewards
- Participate in the project's governance (coming soon)
Tokenomika Hubble (HBB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hubble (HBB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HBB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HBB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HBB, raziščite ceno žetona HBB v živo!
