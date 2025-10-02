Odkrijte ključne vpoglede v Hubble (HBB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hubble (HBB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can:

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Zdaj, ko razumete tokenomiko HBB, raziščite ceno žetona HBB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HBB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hubble (HBB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HBB? Naša stran za napovedovanje cen HBB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.