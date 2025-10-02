Odkrijte ključne vpoglede v HowInu (HOW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HowInu (HOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Ultimately, the project aims to remain stable in the Crypto market for a long time and become a popular Meme Cryptocurrency in the world along with the growth of the Crypto market.

The HowInu Crypto project aims to play a role in advancing the crypto industry beyond the functionality of a normal meme cryptocurrency.

HowInu is a Meme Cryptocurrency running on the Binance Smart Chain Network created by Pasindu Shenal based on an image of a fictional dog.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HOW, raziščite ceno žetona HOW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike HowInu (HOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

