Današnja cena kriptovalute HotKeySwap (HOTKEY) v živo je $ 0.00248352, s spremembo 8.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOTKEY v USD je $ 0.00248352 na HOTKEY.

Kriptovaluta HotKeySwap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,810, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.00M HOTKEY. V zadnjih 24 urah se je HOTKEY trgovalo med $ 0.0022922 (najnižje) in $ 0.00253914 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.581112, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00173695.

V kratkoročni uspešnosti se je HOTKEY premaknil -0.48% v zadnji uri in -9.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HotKeySwap (HOTKEY)

Tržna kapitalizacija $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Zaloga v obtoku 95.00M 95.00M 95.00M Skupna ponudba 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija HotKeySwap je $ 235.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HOTKEY je 95.00M, skupna ponudba pa znaša 95000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 235.81K.