They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HOTMOM, raziščite ceno žetona HOTMOM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HOTMOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hot Mom (HOTMOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOTMOM? Naša stran za napovedovanje cen HOTMOM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

