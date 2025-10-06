Informacije o ceni Horizon (HRZ) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00598116 $ 0.00598116 $ 0.00598116 24H Nizka $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00598116$ 0.00598116 $ 0.00598116 24H Visoka $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Najvišja vseh časov $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Najnižja cena $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -0.48% Sprememba cene (7D) -6.90% Sprememba cene (7D) -6.90%

Cena Horizon (HRZ) v realnem času je $0.00599558. V zadnjih 24 urah se je HRZ trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00598116 in najvišjo vrednostjo $ 0.00608308, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HRZ v vseh časov je $ 0.126194, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00524898.

Kratkoročna uspešnost HRZ se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -0.48% in v 7 dneh -6.90%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Horizon (HRZ)

Tržna kapitalizacija $ 51.45K$ 51.45K $ 51.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Zaloga v obtoku 8.58M 8.58M 8.58M Skupna ponudba 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Trenutna tržna kapitalizacija Horizon je $ 51.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HRZ je 8.58M, skupna ponudba pa znaša 9577807.002004618. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.43K.