Današnja cena Horizon v živo je 0.00599558 USD. Spremljajte posodobitve cen HRZ v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen HRZ.

Horizon Logotip

Horizon Cena (HRZ)

Nerazporejeno

Cena 1 HRZ v USD v živo:

$0.00599558
$0.00599558$0.00599558
-0.40%1D
USD
Horizon (HRZ) Live Price Chart
Informacije o ceni Horizon (HRZ) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00598116
$ 0.00598116$ 0.00598116
24H Nizka
$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308
24H Visoka

$ 0.00598116
$ 0.00598116$ 0.00598116

$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

--

-0.48%

-6.90%

-6.90%

Cena Horizon (HRZ) v realnem času je $0.00599558. V zadnjih 24 urah se je HRZ trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00598116 in najvišjo vrednostjo $ 0.00608308, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HRZ v vseh časov je $ 0.126194, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00524898.

Kratkoročna uspešnost HRZ se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -0.48% in v 7 dneh -6.90%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Horizon (HRZ)

$ 51.45K
$ 51.45K$ 51.45K

--
----

$ 57.43K
$ 57.43K$ 57.43K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Trenutna tržna kapitalizacija Horizon je $ 51.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HRZ je 8.58M, skupna ponudba pa znaša 9577807.002004618. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.43K.

Zgodovina cen Horizon (HRZ) v USD

Danes je bila sprememba cene Horizon v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Horizon v USD $ +0.0006703196.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Horizon v USD $ -0.0016072039.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Horizon v USD $ -0.014608982348965693.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.48%
30 dni$ +0.0006703196+11.18%
60 dni$ -0.0016072039-26.80%
90 dni$ -0.014608982348965693-70.90%

Kaj je Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Napoved cene Horizon (USD)

Koliko bo Horizon (HRZ) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Horizon (HRZ) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Horizon.

Preverite napoved cene Horizon zdaj!

HRZ v lokalne valute

Tokenomika Horizon (HRZ)

Z razumevanjem tokenomike Horizon (HRZ) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko HRZ zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Horizon (HRZ)

Koliko je danes vreden Horizon (HRZ)?
Cena HRZ v živo v USD je 0.00599558 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena HRZ v USD?
Trenutna cena HRZ v USD je $ 0.00599558. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Horizon?
Tržna kapitalizacija za HRZ je $ 51.45K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok HRZ?
Razpoložljivi obtok HRZ je 8.58M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini HRZ?
HRZ je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.126194 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena HRZ vseh časov (ATL)?
HRZ vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00524898 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja HRZ?
24-urni volumen trgovanja v živo za HRZ je -- USD.
Bo HRZ zrasel?
Cena HRZ se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen HRZ.
