Tokenomika Hoodrat (HOODRAT)
Informacije o Hoodrat (HOODRAT)
Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders"
Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs.
The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat.
Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy.
Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
Tokenomika Hoodrat (HOODRAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hoodrat (HOODRAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HOODRAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HOODRAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HOODRAT, raziščite ceno žetona HOODRAT v živo!
Napoved cene HOODRAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOODRAT? Naša stran za napovedovanje cen HOODRAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
