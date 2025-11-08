Današnja cena Honeywell xStock

Današnja cena kriptovalute Honeywell xStock (HONX) v živo je $ 194.17, s spremembo 0.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HONX v USD je $ 194.17 na HONX.

Kriptovaluta Honeywell xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 206,224, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.06K HONX. V zadnjih 24 urah se je HONX trgovalo med $ 193.77 (najnižje) in $ 196.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 271.63, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 193.77.

V kratkoročni uspešnosti se je HONX premaknil -0.04% v zadnji uri in -3.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Honeywell xStock (HONX)

Tržna kapitalizacija $ 206.22K$ 206.22K $ 206.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Zaloga v obtoku 1.06K 1.06K 1.06K Skupna ponudba 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

Trenutna tržna kapitalizacija Honeywell xStock je $ 206.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HONX je 1.06K, skupna ponudba pa znaša 38329.10574714359. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.44M.