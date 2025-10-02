Tokenomika Honey Is Money (HIM)

Odkrijte ključne vpoglede v Honey Is Money (HIM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:02:54 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Honey Is Money (HIM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Honey Is Money (HIM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.56K
Skupna ponudba:
$ 849.65M
Razpoložljivi obtok:
$ 518.29M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 22.22K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00127366
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Honey Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

Uradna spletna stran:
https://him.cooking/
Bela knjiga:
https://him.cooking/

Tokenomika Honey Is Money (HIM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Honey Is Money (HIM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HIM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HIM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HIM, raziščite ceno žetona HIM v živo!

Napoved cene HIM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HIM? Naša stran za napovedovanje cen HIM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
