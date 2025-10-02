Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW)

Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW)

Odkrijte ključne vpoglede v Homebrew Robotics Club (BREW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:38:16 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Homebrew Robotics Club (BREW)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Homebrew Robotics Club (BREW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.38M
Skupna ponudba:
$ 999.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 787.05M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.02M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00795107
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00063507
Trenutna cena:
$ 0.0030259
Informacije o Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing.

Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

Uradna spletna stran:
https://homebrew.build/en

Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Homebrew Robotics Club (BREW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BREW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BREW.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BREW, raziščite ceno žetona BREW v živo!

Napoved cene BREW

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BREW? Naša stran za napovedovanje cen BREW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

