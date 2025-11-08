Današnja cena Home Depot xStock

Današnja cena kriptovalute Home Depot xStock (HDX) v živo je $ 371.07, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HDX v USD je $ 371.07 na HDX.

Kriptovaluta Home Depot xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 124,590, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 335.30 HDX. V zadnjih 24 urah se je HDX trgovalo med $ 368.09 (najnižje) in $ 373.28 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 427.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 364.56.

V kratkoročni uspešnosti se je HDX premaknil -0.17% v zadnji uri in -2.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Home Depot xStock (HDX)

Tržna kapitalizacija $ 124.59K$ 124.59K $ 124.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Zaloga v obtoku 335.30 335.30 335.30 Skupna ponudba 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Trenutna tržna kapitalizacija Home Depot xStock je $ 124.59K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HDX je 335.30, skupna ponudba pa znaša 21575.576616046. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.02M.