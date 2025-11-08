Današnja cena Holy Coin

Današnja cena kriptovalute Holy Coin (HOLY) v živo je --, s spremembo 4.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLY v USD je -- na HOLY.

Kriptovaluta Holy Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 686,711, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M HOLY. V zadnjih 24 urah se je HOLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01553962, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLY premaknil -4.69% v zadnji uri in -1.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Holy Coin (HOLY)

Tržna kapitalizacija $ 686.71K$ 686.71K $ 686.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 686.71K$ 686.71K $ 686.71K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,948,830.621407 999,948,830.621407 999,948,830.621407

