Današnja cena Holdstation

Današnja cena kriptovalute Holdstation (HOLD) v živo je $ 1.093, s spremembo 11.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLD v USD je $ 1.093 na HOLD.

Kriptovaluta Holdstation je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,631,131, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.90M HOLD. V zadnjih 24 urah se je HOLD trgovalo med $ 0.962108 (najnižje) in $ 1.095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.823101.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLD premaknil -0.03% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Holdstation (HOLD)

Tržna kapitalizacija $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.76M$ 32.76M $ 32.76M Zaloga v obtoku 7.90M 7.90M 7.90M Skupna ponudba 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Holdstation je $ 8.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HOLD je 7.90M, skupna ponudba pa znaša 30000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.76M.