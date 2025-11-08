Današnja cena HoldME Token

Današnja cena kriptovalute HoldME Token (HOLDME) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLDME v USD je -- na HOLDME.

Kriptovaluta HoldME Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 129,187, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B HOLDME. V zadnjih 24 urah se je HOLDME trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLDME premaknil -- v zadnji uri in -6.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HoldME Token (HOLDME)

Tržna kapitalizacija $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

