Današnja cena Holdcoin

Današnja cena kriptovalute Holdcoin (HOLD) v živo je --, s spremembo 2.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLD v USD je -- na HOLD.

Kriptovaluta Holdcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 140,018, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B HOLD. V zadnjih 24 urah se je HOLD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00411566, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLD premaknil -5.01% v zadnji uri in +4.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Holdcoin (HOLD)

Tržna kapitalizacija $ 140.02K$ 140.02K $ 140.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 140.02K$ 140.02K $ 140.02K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

