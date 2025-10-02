Tokenomika Hoge Finance (HOGE)
Tokenomika in analiza cen Hoge Finance (HOGE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hoge Finance (HOGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Hoge Finance (HOGE)
What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch.
Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges.
HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap.
HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance
HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks.
In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021.
Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/
Tokenomika Hoge Finance (HOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hoge Finance (HOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HOGE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HOGE, raziščite ceno žetona HOGE v živo!
Napoved cene HOGE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOGE? Naša stran za napovedovanje cen HOGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
